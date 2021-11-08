Полиция потребовала объяснений от главного редактора научно-популярного портала «Антропогенез.ру» Александра Соколова

Как рассказал сам журналист, сотрудники МВД вышли на него после обращения депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова. Поводом послужил ответ учёных на вопросы о сексе, который был опубликован на портале. Некие общественные активисты, добавил Соколов, увидели в этом формирование установок привлекательности нетрадиционных сексуальных взаимоотношений, и даже материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. В результате популяризатор науки писал объяснительную, что на его сайте нет подобной информации.
2021-11-08T01:06:40+03:00
2021-11-08T01:06:40+03:00
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01:06, 08 ноября 2021
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