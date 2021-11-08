Административное дело возбудили в отношении главы ярославского военно-патриотического клуба за гомофобную надпись

Подопечные Андрея Палачева во время одного из выступлений использовали реквизит с написанным в грубой форме пожеланием смерти гомосексуалам. Дело в отношении него заведено по статье о распространении среди детей информации, которая причиняет вред их развитию, говорится в ответе прокуратуры на запрос телеканала «Дождь*». Материалы уже находятся в суде, но их пока не рассматривали. О скандальном выступлении клуба «Десантник» ранее написали ярославские издания. Сам Палачев тогда говорил, что его подопечные просто пошутили. Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.
2021-11-08T01:05:41+03:00
2021-11-08T01:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 08 ноября 2021
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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