Административное дело возбудили в отношении главы ярославского военно-патриотического клуба за гомофобную надпись

Подопечные Андрея Палачева во время одного из выступлений использовали реквизит с написанным в грубой форме пожеланием смерти гомосексуалам. Дело в отношении него заведено по статье о распространении среди детей информации, которая причиняет вред их развитию, говорится в ответе прокуратуры на запрос телеканала «Дождь*». Материалы уже находятся в суде, но их пока не рассматривали. О скандальном выступлении клуба «Десантник» ранее написали ярославские издания. Сам Палачев тогда говорил, что его подопечные просто пошутили. Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.