Пассажир рейса Стокгольм – Москва, по словам полицейских, разбил стекло иллюминатора после посадки в Шереметьево

Он находился в состоянии алкогольного опьянения, и в результате инцидента повредил себе руку, добавили в управлении МВД. Пассажира задержали, на него составили протокол о мелком хулиганстве. О личности задержанного не сообщается.
2021-11-08T01:04:56+03:00
2021-11-08T01:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 08 ноября 2021
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