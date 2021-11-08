Верховный суд России должен решить сегодня вопрос о подсудности дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала

Его обвиняют в организации убийств предпринимателей в середине нулевых. Сам он вины не признает и считает дело политически мотивированным. Почти полтора года бывший губернатор находится в московском СИЗО. В самом крае проходили акции в его поддержку. Ранее Фургал попросил рассматривать дело судом присяжных.