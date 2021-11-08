«Аль-Арабия»: В Саудовской Аравии открылась онлайн-регистрация на крупнейший в мире традиционный фестиваль верблюдов

Смотр пройдет с 1 декабря по 12-е января в специально построенном городке под Эйр-Риядом. Каждый день там ожидают до 100 тысяч гостей, а 33 тысяч участников – из стран Персидского залива, США, России и Франции – будут соревноваться в 19 категориях среди шести основных верблюжьих окрасов.

Запланированы, в частности, верблюжьи бега и конкурс красоты. Победители разделят между собой призовой фонд в четверть миллиарда саудовских риалов, это свыше 66 миллионов долларов. Параллельно будет работать крупнейший в мире верблюжий рынок, впервые в истории страны в рамках фестиваля намечены и отдельные женские турниры.