В Балашихе жилец дома, недовольный шумными работами ночью, обстрелял ремонтников лифта из травматического пистолета

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Интернет-издание «Газета.ru» опросило местных жителей, и те пожаловались, что после смены управляющей компании в прошлом году у них в 20-этажном доме отключены грузовые лифты, причем регулярно ломаются и пассажирские, так что люди ходят по лестнице с сумками и колясками, а в ответ на просьбы не шуметь хотя бы по ночам сотрудники ремонтной службы хамят, говорят что у них есть разрешение и предлагают вызывать полицию.