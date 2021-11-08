Режим нерабочих дней, введённый с 30 октября по 7 ноября, завершается в большинстве регионов России

Ежесуточное число новых выявляемых случаев при этом практически не изменилось.

В столичном регионе, где в дополнение к нерабочим дням объявлялся еще и частичный локдаун, мэр Москвы Сергей Собянин на днях отмечал, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Однако ряд ограничений в столице останется. Будет приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для непривитых пожилых, только по QR-кодам вакцинированных и переболевших будут пускать в театры и музеи, сохранится и требование к работодателям перевести на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников.

Власти Петербурга решили не продлевать нерабочие дни. С сегодняшнего дня вернутся к работе кафе, рестораны, кинотеатры, аквапарки и концертные залы. Заведения смогут работать только до одиннадцати часов вечера. В Петербург возвращаются культурные и массовые мероприятия, которые можно будет проводить без согласования при условии, что их численность не превышает сорок человек. Отмечу, что театры, музеи и кино смогут посетить только горожане с QR-кодом. Его выдают вакцинированным от COVID-19, переболевшим или тем, кому прививка противопоказана. Уже со следующей недели QR-код будет нужен для посещения бассейнов и фитнес-центров. А с 1 декабря без электронного пропуска петербуржцы не смогут попасть и в заведения общепита.

По данным петербургского правительства, на минувших выходных в местных реанимации с ковидом лежали более семисот человек. Полностью привиты в городе почти два миллиона жителей.

