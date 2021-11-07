Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1. У «Локомотива» гол забил Джирано Керк на 23-й минуте, у «Спартака» — Наиль Умяров на 64-й. На 35-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Теперь этот клуб занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Локомотив» — четвертую. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Локомотив» 20-го ноября примет грозненский «Ахмат», «Спартак» в тот же день сыграет в гостях с «Краснодаром».