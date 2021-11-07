Рамзан Кадыров выступил в защиту главы канала RT Маргариты Симоньян после их заочного диспута на национальной почве

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту главы канала Russia Today Маргариты Симоньян после их заочного диспута на национальной почве. Он написал в своем телеграм-канале, что они провели телефонные переговоры как уроженец Кавказа с уроженкой Кавказа, сошлись на том, что это прекрасный регион и обнулили конфликт. Также Кадыров призвал своих сторонников в Интернете не угрожать Симоньян.

Ранее в связи с нападением азербайджанцев на мужчину с ребенком в Новой Москве Симоньян публично выступила против запрета на упоминание национальности преступников в СМИ и возвращение советского института прописки. Кадыров тогда обвинил Симоньян в спекуляции на острой теме. Его неожиданно публично поддержала в своем инстаграме дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова.