Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила,что после ухода с поста уйдет из политики в целом

В эксклюзивном интервью телеканалу Deutsche Welle она рассказала, что первое время собирается отдыхать, преимущественно читать и спать. И уже потом, месяца через два, намерена определиться с дальнейшими планами. Также она рассказала о двух вызовах за 16 лет во главе страны, которые считает самыми сложными – всплеск миграции из Ближнего Востока в 2015-м и пандемию коронавируса.

На последних выборах в Бундестаг консервативная партия Меркель уступила социал-демократам, которые сейчас ведут переговоры о коалици с двумя другими партиями. Новым канцлером скорее всего станет министр финансов Олаф Шольц.