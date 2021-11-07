Z Архив новостей новости
5 1 6 439
23:02, 07 ноября 2021

Кафе в казахстанском Актау, полностью уничтоженное взрывом, было в этот момент закрыто, подтвердили местные власти

Жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте работают экстренные службы, причины взрыва уточняются. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 103 6 10842 13:13
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 77 6 9254 05.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Как нам вернуть космос? Как нам вернуть космос? Того, кто успеет стать добытчиком энергии в космосе, а заодно соединить этот процесс с IT-технологиями, возьмут в будущее. А кто так и продолжит ковырять землю северными потоками – того извините. Это не утопия, а технологическая реальность завтрашнего дня…

5 45 6 5518 16:51
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 191 6 24155 06.11
Блоги

+ Москвичи оскорбляются Москвичи оскорбляются Все собеседники поддержали тюремные сроки за провокационные снимки на фоне храмов…

5 107 6 13856 14:01
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 69 6 10329 03.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 84 6 12459 01.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 65 6 11538 03.11
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не позорьтесь и будьте благоразумны У нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа, поговорили о том, что правильно, а что нет. Обращаюсь к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес, — такое поведение недопустимо…

5 48 6 8871 15:42
Новости

В центре Москвы на акции коммунистов собралось около 2000 человек В центре Москвы на Красной площади на акции КПРФ к годовщине Октябрьской революции собралось около 2000 человек…

5 37 6 7009
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Праздник русского азиата  Путин сегодня делает то же, что и Ленин, но не так быстро и радикально…

5 45 6 9152 10:22
8читать ;смотреть
Новости

Адвокат напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинил потерпевших,что на очной ставке те снова полезли в драку Роман Васютенко рассказал, что во время мероприятия потерпевшие вели себя настолько агрессивно, что якобы сотрудникам полиции даже пришлось применить силу…

5 37 6 7869
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 187 6 40283 03.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Преступник и его национальность Это дикий расистский подход устанавливает прямую связь между преступными действиями человека и его национальностью, кроме него, принадлежат ещё тысячи, а, порой, и миллионы законопослушных людей…

5 40 6 9025 19:59
Блоги

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей Хофманитой у Вечного огня в Москве Предположительно, видео было снято еще в 2018 году…

5 42 6 9693 05.11
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 144 6 33916 01.11

Популярное за неделю

Новости

Дочь Дмитрия Пескова вмешалась в спор руководителя Чечни с главным редактором канала RT и поддержала Рамзана Кадырова Полемика между ними ранее возникла из-за упоминания национальности участников нападения на отца с ребёнком в Новой Москве…

5 50 6 58821
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин ни разу свой лик не осквернил маской и задал России эту пофигистическую моду…

5 16 6 77175 03.11
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3556490
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ухнаагийн Хурэлсух, президент Монголии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 16 6 5640 01.11
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 110 6 189597 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 79 6 105037 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9317822
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5075886

Сегодня в эфире