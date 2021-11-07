Кафе в казахстанском Актау, полностью уничтоженное взрывом, было в этот момент закрыто, подтвердили местные власти

Жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте работают экстренные службы, причины взрыва уточняются.
2021-11-07T23:02:33+03:00
2021-11-07T23:02:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 07 ноября 2021
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