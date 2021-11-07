Джо Байден осудил нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи с помощью дронов-камикадзе

Президент США Джо Байден вслед за главой евродипломатии Жозепом Боррелем осудил нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи с помощью дронов-камикадзе и призвал привлечь виновных к ответственности.

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов полагает, что расстановку политических сил в стране покушение не изменит. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

В результате инцидента сегодня утром были ранены 10 человек, сам премьер не пострадал.