Немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что Белоруссия удвоила число авиарейсов из Стамбула,Дубая и Дамаска в Минск

Именно эти города нелегальные мигранты чаще всего используют для перелётов в Белоруссию, чтобы оттуда попытаться прорваться в Евросоюз через польскую или литовскую границу – этот путь режим Александра Лукашенко для них открыл в отместку за европейские санкции. В создании миграционного кризиса как средства гибридной войны его прямо обвиняют в Германии, Польше и странах Балтии.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич называет действия белорусских властей противоречивыми.

Также Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких спецслужб пишет, что Белоруссия может сделать еще пять своих аэропортов международными, в том числе гродненский, от которого до польской границы всего 20 километров. При том что уже сейчас в страну, по данным газеты, ежедневно въезжают примерно по 900 нелегалов. Вскоре для них могут открыть еще 5 региональных белорусских аэропортов.

Карбалевич отметил, что в этой ситуации Европа может оказать влияние несколькими способами: жёсткими действиями на границе, где уже строят многометровые стены, санкциями против Белоруссии и воздействием на страны Ближнего Востока. Также Германия пытается апеллировать к России, чтобы Москва попыталась воздействовать на Минск.

