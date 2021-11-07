Щербинский суд Москвы арестовал всех четверых фигурантов дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов сказал «Эху Москвы», что статью о хулиганстве переквалифицировали на покушение на убийство из-за участившихся драк и общественного резонанса.

Некрасов добавил, что подобные случаи обычно квалифицируются как хулиганство, но сейчас следствие будет доказывать, что умысел злоумышленников был направлен именно на лишение людей жизни. По его словам, наказанием, скорее всего, будет лишение свободы до 5 лет.

Между тем, по делу о другой недавней драке – массовой, в Подмосковном Домодедове – тем временем задержаны уже семеро подозреваемых.

По мнению заместителя председателя Московской областной Думы Константина Черемисова, что причиной крупных драк является экономическая нестабильность в стране из-за пандемии. Таким мнением он поделился в эфире «Эха Москвы».

Между тем, в подмосковном управлении полиции заявили, что проводят проверку в отношении драки в Домодедове.

