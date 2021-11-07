В киевском аэропорту «Борисполь» начали задерживать людей с поддельными сертификатами вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает полиция. Семь человек задержали 5-го ноября и еще 10 – 6-го. В отношении всех них завели уголовные дела по статье «подлог документов», максимальное наказание по которой – штраф до 1000 МРОТ или арест на срок до полугода.
2021-11-07T21:04:05+03:00
2021-11-07T21:04:05+03:00
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21:04, 07 ноября 2021
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