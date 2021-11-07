Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи сообщил, что не пострадал в результате атаки беспилотника, целью которого стала его резиденция в Багдаде:

«Мой дом подвергся трусливому нападению. Слава богу, я и те, кто со мной работают, в добром здравии. Ваши героические силы безопасности и армия защищают Ирак и обеспечивают его стабильность.

Трусливо используя ракеты и дроны невозможно создать будущее. Мы работаем над строительством нашей родины, уважая государство и его институты и создавая лучший мир для всех иракцев».

Мустафа аль-Каземи также призвал жителей Ирака к спокойствию и сдержанности.