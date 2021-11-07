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21:01, 07 ноября 2021

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вдобавок к голодовке отказался от принятия лекарств и обследований

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вдобавок к голодовке отказался от принятия лекарств и дальнейших обследований, объявил его личный врач Николоз Кипшидзе. По его словам, состояние Саакашвили может в любой момент ухудшиться до критического.

Саакашвили арестовали после возвращения в страну из Украины в преддверии выборов 1-го октября. По заочно заведенным на него уголовным делам он был осужден на 6 лет. Сам он вины не признает, считает свое преследование политическим и в знак протеста объявил голодовку.

Вчера близ его тюрьмы в тбилисском пригороде Рустави прошел митинг в его поддержку, на котором сторонники Саакашвили выдвинули властям ультиматум – перевести его в гражданскую клинику в течение 24 часов. В противном случае завтра вечером обещают масштабную акцию протеста уже в центре Тбилиси. 


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