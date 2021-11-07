В Новой Москве суд арестовал на 2 месяца всех фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком 4-го ноября

Эту меру пресечения им Щербинский районный суд избрал на 2 месяца.

Сначала дело возбудили по статье хулиганство, но затем Следственный комитет переквалифицировал его на более тяжкую статью – покушение на убийство малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Теперь фигурантам, четырем уроженцам Азербайджана, грозит срок вплоть до пожизненного.

Следствие считает, что один из них выхватил нож вблизи ребенка, обвиняемые настаивают, что это был эспандер, и признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство.

