Адвокат: Переквалификация статьи фигуранту дела о нападении в Новой Москве могла быть из-за участившихся драк

Щербинский суд Москвы арестовал одного из 4 фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Как сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов, статью о хулиганстве могли переквалифицировать на покушение на убийство из-за участившихся драк и общественного резонанса.

«Можно строить догадки, формально МВД вполне банально для России передали материал Следственному комитету, очень хотел этой передачи глава СК Бастрыкин. Можно предположить, не как адвокат, а как гражданин, что последние довольно громкие известные дела в Московском метро, со схожими делами и деяниями они могли подхлестнуть жесткую реакцию на этот случай. Можно сказать, что это некий современный тренд — довольно жестко реагировать на подобные происшествия, чтобы не допустить их вновь», — сказал он.

А.Некрасов добавил, что подобные случаи обычно квалифицируются как хулиганство, но сейчас следствие будет доказывать, что умысел злоумышленников был направлен именно на лишение людей жизни. По его словам, наказанием, скорее всего, будет лишение свободы до 5 лет.

По данным СК, вечером 4 ноября несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте Новой Москвы напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Своими действиями они создали угрозу для жизни и здоровья малолетнего ребенка. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года.