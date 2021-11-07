Умер последний в истории России министр путей сообщения

Вадим Морозов, занимавший эту должность в 2003-2004 годах, скончался в возрасте 67-ми лет. О причинах смерти не сообщается.

После упразднения в 2004-м министерства путей сообщения его функции разделили между Минтрансом, Ространснадзором и Федеральным агентством по железнодорожному транспорту, тогда же на базе имущества ведомства создали холдинг РЖД, одним из вице-президентов которого и назначили Морозова.