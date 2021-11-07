В Техасе полиция проверяет версию о нападении на охранника со шприцем во время давки на концерте Трэвиса Скотта

В Техасе полиция проверяет версию о нападении на охранника со шприцем во время смертельной давки на концерте Трэвиса Скотта, передает вещательная корпорация Би-би-си. По словам пострадавшего охранника, когда началась давка, он пытался успокоить людей и собирался остановить одного из тех, кто рвался к сцене, когда почувствовал укол в шею и мгновенно потерял сознание. Медикам удалось привести его в чувство, введя наркан – специфический антидот наркотических анальгетиков. На шее остался и характерный след от укола.

В результате давки в ночь на субботу погибли несколько молодых людей, десятки пострадали. Концерт прервали, все оставшиеся мероприятия в рамках фестиваля Astroworld, на котором он проходил, отменили.

