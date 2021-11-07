У ставропольского активиста после избиения и ареста пропали с телефона фотографии незаконной вырубки деревьев

В Ставропольском крае экоактивист пожаловался на то, что его перед задержанием избили, а после вернули телефон с удаленными фотодоказательствами незаконной вырубки деревьев. Об этом пишет сетевое издание «Кавказский узел*», признанное иноагентом.

29 октября Андрей Фокин получил сообщение о незаконной рубке в парке Железноводска. На месте завязалась перепалка, он начал снимать на телефон, его побили, а вызванные им полицейские задержали не нападавшего, а его самого. И составили протокол о мелком хулиганстве. Часть фотографий, стертых силовиками с телефона, он успел выложить в соцсетях.

* "Кавказский узел" - СМИ, признанное иностранным агентом.