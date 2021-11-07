В Австралии из-за глобального потепления и хламидий могут вымереть коалы

Об этом передает телеканал CNN. Опрошенные им эксперты предупреждают, что популяции сейчас угрожает эпидемия хламидиоза, который эти сумчатые переносят значительно тяжелее людей. Единственный способ лечения – антибиотики – наносит слишком большой урон кишечной микрофлоре, без которой коалы не могут переваривать листья эвкалипта, основу своего рациона.

По некоторым оценкам, распространенность заболевания доходит до 85% особей, при том что численность коал и так быстро сокращается из-за глобального потепления и лесных пожаров, заметно усилившихся в последние годы.