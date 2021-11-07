Умерли почти 1200 человек.
Показатель суточной заболеваемости превышал данную психологическую отметку последние 4 дня подряд. Больше всего заболевших по-прежнему фиксируют в Москве, Подмосковье, Петербурге и Поволжье. Общее число случаев с начала пандемии приближается уже к 9 миллионам.
С завтрашнего дня в большинстве регионов отменяются нерабочие дни, но сохраняются другие ковидные ограничения – например, на число участников массовых мероприятий, заполняемость залов, доступ по QR-кодам или ночную работу общепита.
Число заболевших коронавирусом в России за сутки, по данным оперштаба, упало ниже 40 тысяч человек
Умерли почти 1200 человек.