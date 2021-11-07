Потери Великобритании от брекзита почти в 180 раз превышают выгоды от всех новых торговых соглашений, которые страна смогла заключить, выйдя из блока. Таковы подсчеты экономистов из университета Сассекса, которые опубликовала газета Independent.

Ученые подчеркивают, что все рассчеты основаны на данных самого правительства. Согласно ним, в ближайшие 15 лет потери от выхода Британии из ЕС оцениваются в 4% британского ВВП (или 1250 фунтов в год в пересчете на каждого британца, включая стариков и младенцев), а выгода от новых соглашений – не более 0,2%.