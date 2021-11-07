Российские медики описали новый симптом коронавируса – так называемые «ковидные пальцы»

Им посвящена статье «Поражение кожи и ее придатков при COVID-19» в журнале Департамента здравоохранения столицы, «Московская медицина».

Речь идет об акродерматите, когда на коже кистей и стоп появляются зудящие красновато-пурпурные папулы, которые со временем трансформируются в геморрагические пузыри с образованием бордово-черных корок. По внешнему виду все это напоминает обморожение.

Как отмечено в публикации, механизм образования таких патологий пока мало изучен. Предположительно, появлению высыпаний способствует агрессивный иммунный ответ на инфекцию Кроме того, вирус приводит к повреждению клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов, что может также проявляться в виде «псевдообморожений».