Сборную России по плаванию лишили серебряной медали на 5-й день ЧЕ в Казани, после жалобы команды из Польши

Сборную России по плаванию лишили серебряной медали на 5-й день чемпионата Европы в Казани, после жалобы команды из Польши. Во Всероссийской федерации плавания рассказали журналистам, что судьи обнулили результат спортсменов во вчерашнем заплыве в рамках смешанной эстафеты 4х50м вольным стилем. В команде выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Они не придерживались очередности, оговоренной в правилах.

Тем временем в неформальном общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать — даже без учета этой медали у россиян восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Далее идут спортсмены из Нидерландов, третье место за итальянцами.