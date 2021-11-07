Щербинский районный суд арестовал всех четырех обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком 4-го ноября

Щербинский районный суд в Новой Москве арестовал всех четырех обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком 4-го ноября. В СИЗО они пробудут как минимум до 5-го января.

Конфликт возник, предположительно, из-за того, что кто-то кого-то задел локтем, пострадавших избили, драку остановили прохожие.

Сначала дело возбудили по статье хулиганство, но затем Следственный комитет переквалифицировал его на более тяжкую статью – покушение на убийство малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Теперь фигурантам, трем уроженцам Азербайджана с российскими паспортами и одному без, грозит срок вплоть до пожизненного.