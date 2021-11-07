Футбольный клуб «Зенит» сыграл в меньшинстве с «Уралом» в гостевом матче 14-го тура РПЛ

Встреча проходила на екатеринбургском стадионе «Центральный» и завершился со счетом 0:0. Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален на 51-й минуте. Нападающий Артем Дзюба впервые за месяц вышел в основном составе петербургского клуба, но был заменен в перерыве.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, «Урал» идет на последнем, 16-м месте. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Зенит» 19 ноября примет «Нижний Новгород», «Урал» на следующий день в гостях сразится с «Крыльями Советов».

