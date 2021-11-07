Белоруссия удваивает число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск и может сделать еще 5 своих аэропортов международными

Белоруссия удваивает число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск и может сделать еще пять своих аэропортов международными, пишет со ссылкой на данные немецких спецслужб газета Welt am Sonntag.

Согласно открытым данным о работе столичного – и пока единственного международного – аэропорта в стране, до марта там планируют около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дубая и даже Дамаска (именно через эти воздушные гавани чаще всего улетают в Европу нелегальные беженцы). До начала пандемии по тем же маршрутам было всего 17 рейсов в неделю. Сейчас в страну ежедневно въезжают примерно по 900 нелегалов, рвущихся в Евросоюз. Вскоре для них могут открыть еще 5 региональных белорусских аэропортов, в том числе гродненский, от которого до польской границы всего 20 километров.

Александр Лукашенко начал пропускать нелегалов через свою территорию к границам с входящими в ЕС Литвой и Польшей с начала лета, в отместку за введенные объединенной Европой против его режима санкции.