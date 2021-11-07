Жители Московского района Богородское собрались на сход, посвящённый ситуации с захватом 42 жилых домов ООО «Ультра-М»

Жители Московского района Богородское собрались на сход, посвящённый ситуации с захватом 42 жилых домов компанией ООО «Ультра-М». Муниципальный депутат Богородского Иван Халезов сказал «Эху Москвы», что 174 человека собрались оставить свою подпись под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину.

Халезов объяснил, что старая управляющая компания обанкротилась, и были поданы документы от ООО «Ультра-М» якобы о том, что прошли собрания собственников в 42 домах, и управляющей компанией выбрали их. И люди сейчас обнаруживают, что за них поставлены поддельные подписи.