В различных регионах России полиция задерживает участников акций в честь 104-й годовщины Октябрьской революции

В Южно-Сахалинске в отдел полиции были доставлены шесть человек, среди них – руководители местного обкома КПРФ. Их задержали во время возложения цветов к памятнику Ленину: коммунистам вменили нарушение правил проведения акций. О претензиях силовиков также сообщают активисты партии в Костроме, где в отдел полиции доставили одну из участниц автопробега Юлиану Гурскую. По ее словам, силовики приходили также в местный офис КПРФ. А в Омске участникам еще одного автопробега в память об Октябрьской революции вменили нарушение режима изоляции: всего были задержаны пять человек, они утверждают, что не скандировали лозунги, а лишь держали в руках красные флаги.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге активистам партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» вменили статью о распитии алкоголя после того, как они возложили цветы к памятнику Ленину. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», который российские власти считают иностранным агентом. Активистов «Другой России» задержали также и в Перми, где они развернули плакат «ФСИН – это ад».

Коммунисты и представители левых сил сегодня провели акции в честь 104-й годовщины Октябрьской революции, несмотря на то, что во многих регионах массовые мероприятия запрещены. Правда, в некоторых случаях власти регионов все же согласовали возложения цветов.

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