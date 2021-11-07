Лидеры талибов* впервые провели кадровые назначения губернаторов в Афганистане. Официально назначены руководители 17 из 34 регионов, в том числе столицы Кабула и Бадахшана на границе с Таджикистаном. Официальный представитель талибов Билал Карими также отметил в своем твиттере, что кое-где назначены уже и замы губернаторов и начальники полиции.

Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе, на фоне вывода оттуда войск США и НАТО. В России – как и на уровне ООН – талибов до сих пор официально считают террористами, их деятельность запрещена, а новое правительство пока не признала ни одна страна мира.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.