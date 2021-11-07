Италия разрешила заход в порт Трапани на Сицилии спасательному судну с 800-ми нелегальными мигрантами на борту, передает агентство AP. В ожидании разрешения корабль простоял близ берега несколько дней. На борту оказались сразу несколько малолетних детей и беременных женщин. 25 человек, которым было плохо из-за морской болезни и переохлаждения, передали врачам.

В ответ немецкая благотворительная организация Sea-Eye, которая зафрахтовала судно, поблагодарила власти Италии.

Недавно в Италии начался суд по делу о превышении полномочий над бывшим главой МВД Маттео Сальвини, которому вменяют в вину запрет в течение 6 дней пускать на берег сотни других нелегалов с аналогичного судна летом 2019-го.