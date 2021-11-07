В Перми несколько активистов запрещенной в России национал-большевистской партии* провели несогласованную акцию у ФСИН

В Перми несколько активистов запрещенной в России национал-большевистской партии* провели несогласованную акцию у здания регионального управления ФСИН. Они развернули транспаранты с надписями «ФСИН – это ад». Сотрудники тюремного ведомства вышли к ним и сообщили что протестовать против них незаконно. Демонстранты задержаны.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал часть из выкраденного из колонии видеоархива с тысячью видеозаписей пыток и изнасилований в исправительных учреждениях по всей России – от Саратова до Камчатки. После этого несколько чинов ФСИН подали в отставку, завели уголовные дела – но без подозреваемых, а заодно объявили в розыск и человека, благодаря которому видео попало к правозащитникам. По уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

* Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» - экстремистская организация, запрещённая в России.