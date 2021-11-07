Адвокат напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинил потерпевших,что на очной ставке те снова полезли в драку

Адвокат одного из обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 4-го ноября обвинил потерпевших в том, что на очной ставке те снова полезли в драку. Роман Васютенко рассказал агентству ТАСС, что во время мероприятия потерпевшие вели себя настолько агрессивно, что якобы сотрудникам полиции даже пришлось применить силу, чтобы предотвратить новую стычку. Официально в МВД это никак не комментируют.

По подозрению в нападении задержаны трое братьев Гасановых, граждане России с 2012-го года, и их знакомый, азербайджанец Араз Мусаев. Сначала их обвиняли в хулиганстве, затем переквалифицировали статью на «покушение на убийство малолетнего», теперь им грозит срок вплоть до пожизненного. Вину по этой статье обвиняемые не признают, настаивая, что в момент нападения в руке одного был не нож, как считает обвинение, а кистевой эспандер.

