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19:06, 07 ноября 2021

Петербургские коммунисты отпраздновали годовщину Октябрьской революции у крейсера «Аврора»

За ними следили сотрудники полиции и Росгвардии.

Около двухсот жителей Петербурга собрались сегодня в полдень у крейсера «Аврора», чтобы отпраздновать 104-летие со дня Октябрьской революции. Люди держали в руках красные воздушные шары и гвоздики. За мероприятием наблюдали силовики, которые то и дело предлагали собравшимся разойтись. Изначально представители КПРФ хотели встретиться в сквере напротив «Авроры», однако его полиция перегородила забором. На встрече также присутствовали несколько депутатов петербургского парламента и государственной Думы. Параллельно коммунистам свою акцию на площади Ленина проводили представители политических объединений «РОТ-Фронт» и «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Около полусотни горожан возложили цветы к подножию памятника Ленину. После этого полиция задержала одного из участников акции Виктора Тюлькина. В чём его обвиняют на данный момент неизвестно.

Отметим, петербургские коммунисты в этом году не стали проводить торжественное шествие, как делали это на протяжении последних лет. Причиной этому стали коронавирусные ограничения.


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