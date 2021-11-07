Представители левых сил сегодня возложили цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Октябрьской революции

Сегодня вход на Красную площадь открыли только для участников мероприятия. Там стояли кордоны полиции. Сотрудники проверяли сумки ручными металлодетекторами и пропускали активистов на небольшую огороженную территорию у ворот Александровского сада. Среди собравшихся были представители партий КПРФ, «Коммунисты России», незарегистрированного объединения «Другая Россия Эдуарда Лимонова» и движения «Левый фронт». Они пришли с флагами Советского Союза, портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Участники акции отмечали актуальность годовщины Октябрьской революции и ее важность в контексте событий 21 века.

В полдень участники двинулись шествием к зданию мавзолея. Их сопровождали несколько десятков полицейских и сотрудников в штатском. Проведению акции они не препятствовали, только требовали не расходиться по территории всей Красной площади, а держаться ближе к стенам Кремля. После возложения цветов мероприятие не закончилось. Активисты пели советские песни и читали стихи о Сталине.

По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.