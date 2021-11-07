Пятерых предполагаемых участников драки в городском округе Домодедово доставили в полицию

Других, по словам силовиков, пока ищут.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Поводом послужила словестная перепалка. Об этом сообщает главное управление МВД. По словам участника инцидента, в ходе драки прозвучали выстрелы из пневматического пистолета. Как пишет телеграм-канал «Подъем» в драке участвовали как местные жители, так и лица кавказской национальности. Массовое столкновение произошло вечером накануне. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек. На другом опубликованном ролике видно, что одного из пострадавших повалили на асфальт, после чего несколько человек начали избивать его ногами. Через некоторое время, по словам очевидцев, они скрылись. Как утверждают участники потасовки, конфликт закончился примирением, и в полицию никто не обращался, однако силовики решили сами организовать проверку.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования по факту массовой драки в Подмосковье.