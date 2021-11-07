Суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

Ему вменяют покушение на убийство.

На заключении под стражу 19-летнего Фарамаза Гасанова, как передает агентство ТАСС, настаивала прокуратура. Молодой человек будет находиться в СИЗО как минимум до 5 января следующего года. Как ожидается, в ближайшие часы мера пресечения будет избрана и трем другим обвиняемым. По версии следствия, они напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и создали угрозу их жизни. Отец 4-летнего мальчика, в частности, утверждает, что у одного из нападавших был похожий на нож предмет, а другой ударил ребенка по щеке.

В Следственном комитете, в свою очередь, рассказали, что обвиняемые являются разнорабочими и уроженцами Закавказья, при этом трое из них около 10 лет назад получили российское гражданство, а еще один – гражданин Азербайджана.

Сами задержанные признают вину только в хулиганстве и утверждают, что не провоцировали конфликт с местными жителями, а напротив, защищались. По словам адвоката одного из обвиняемых Романа Масютенко, драка якобы началась после того, как бутылка, кинутая одним из потерпевших, разбила телефон его подзащитного. Кроме того, юрист утверждает, что ножа ни у кого из фигурантов дела в руках не было.

Изначально дело о драке в Новой Москве было квалифицировано как хулиганство, однако затем глава Следственного комитета распорядился изменить статью на более тяжкую – покушение на убийство.