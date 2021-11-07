Управление МВД по Свердловской области до сих пор не подтвердило, но и не опровергло задержание Александра Габышева

Противоречивая информация поступала сегодня о задержании в Екатеринбурге Александра Габышева, называющего себя «якутским шаманом» и известного своими походами на Москву, чтобы, как он говорил, «изгнать Владимира Путина». Управление МВД по Свердловской области до сих пор не подтвердило, но и не опровергло эту информацию. О том, что Габышев задержан в Екатеринбурге и помещен в психиатрическую больницу, сообщили издание «Коммерсантъ-Урал» и ТАСС. Подробности не приводились. Сообщалось лишь, что у задержанного при себе была некая справка из психбольницы. Габышев по решению Якутского суда должен находиться на принудительном лечении в Новосибирске. Адвокат Алексей Прянишников рассказал «Эху Москвы», что будет выяснять, где находится его подзащитный и что с ним случилось.

Позже в своем Telegram-канале Прянишников написал, что его сотрудники обзвонили все пятнадцать райотделов полиции Екатеринбурга и областную психбольницу. Везде утверждали, что человека по фамилии «Габышев» к ним не доставляли.

Пеший поход на Москву житель Якутска, который называет себя шаманом-воином, начал весной позапрошлого года. Предстояло пройти 8 тысяч километров. Александр Габышев двигался по обочинам автотрасс с тележкой, на которой были необходимые в дороге вещи, включая юрту для ночлега. До этого он объявил, что хочет, по его выражению, «изгнать Владимира Путина из Кремля». До Читы Габышев дошёл один, позже к нему присоединились около 20 человек. За участниками похода следили силовики. В сентябре 19го Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и отправили на психиатрическую экспертизу. Против него возбудили несколько дел, в том числе о публичных призывах к экстремизму, а затем признали невменяемым. В конце того же года его задержали после того, как он объявил о новом походе на Москву. Поскольку тот, кто называет себя шаманом, не отказался от планов дойти до Кремля, весной прошлого года его поместили в психиатрическую больницу. Перед этим комиссия Якутского психоневрологического диспансера признала Габышева опасным для окружающих. Спустя пару месяцев его отпустили. Позже задерживали не раз. Самым громким стал инцидент в конце января этого года. Его дом Росгвардия взяла штурмом. Габышева отправили в городской психдиспансер, появилось ещё одно уголовное дело, на этот раз о нападении на силовика. По версии следствия он нанёс ему колото-резаную рану холодным оружием кустарного производства. Замечу, перед этими событиями житель Якутии опять объявил о походе на Москву. На этот раз на белом коне планировал доехать до столицы Габышев, перед этим встретившись с соратниками в Иркутске. В июле суд направил его на принудительное лечение, позже его поместили в психбольницу в Новосибирске.

Политик Владимир Рыжков сказал «Эху Москвы», что Габышев стал жертвой политических репрессий и за его судьбой необходимо следить.

Между тем, источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что личность задержанного в Екатеринбурге установлена. Это не Габышев, а житель Улан-Удэ, который стоит на учете в МВД как психически больной. Официального подтверждения этой информации не поступало.