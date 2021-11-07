Политик Владимир Рыжков считает «якутского шамана» Габышева жертвой политических репрессий

Политик Владимир Рыжков считает «якутского шамана» Александра Габышев, которого по сообщениям некоторых СМИ задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу, является жертвой политических репрессий, и за его судьбой необходимо следить. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы все должны неотступно следить за судьбой Александра Габышева, который является жертвой политических репрессий, и более того, он является жертвой карательной психиатрии и открыто Александр Габышев не совершал никаких преступлений, вся его вина заключается только в том, что он хотел попасть в Москву и свободно выразить свое мнение несогласия с политикой президента страны и потребовать его отставки. Конституция защищает право каждого из нас свободно высказывать свое мнение. Поэтому это чудовищно безобразная история политических, тюремных, психиатрических преследований невиновного человека», — сказал политик.

В.Рыжков подчеркнул, что Габышева так же необходимо открыто защищать и его право на свободу мнения. Он выразил надежду, что в ближайшее время станут известны подробности.

Ранее сообщалось, что Александр Габышев, который дважды устраивал поход на Москву, был задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу, при этом подробности не уточняются.

При этом его адвокат А.Прянишников считает, что ситуация с перемещением А.Габышева из одного города в другой является достаточно странной, так как психбольница, где он находился до конца января 2022 года, по сути является тюрьмой, откуда просто так выйти невозможно, — сказал он в эфире «Эха».