Источники ТАСС: Личность задержанного в Екатеринбурге, который представлялся Александром Габышевым, установлена

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщают, что личность задержанного в Екатеринбурге, который представлялся Александром Габышевым, установлена. Это житель Улан-Удэ, который состоит на учете в МВД как психически больной и никакого отношения к Габышеву, называющему себя якутским шаманом, не имеет. Официально эта информация пока не подтверждена.
2021-11-07T17:32:29+03:00
2021-11-07T17:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 07 ноября 2021
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