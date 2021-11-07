Источники ТАСС: Личность задержанного в Екатеринбурге, который представлялся Александром Габышевым, установлена

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщают, что личность задержанного в Екатеринбурге, который представлялся Александром Габышевым, установлена. Это житель Улан-Удэ, который состоит на учете в МВД как психически больной и никакого отношения к Габышеву, называющему себя якутским шаманом, не имеет. Официально эта информация пока не подтверждена.