Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми было совершено с помощью трех беспилотников

Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака. По данным ведомства, два беспилотника были уничтожены. Удар был нанесен в ночь на воскресенье по резиденции аль-Казыми в т.н. «зеленой зоне» Багдада, где сосредоточены иностранные посольства и госучреждения. Сам премьер не пострадал. По сведениям телеканала Al-Hadath, ранения получили десять человек из службы охраны.

Сам Мустафа аль-Казыми обратился к населению страны с призывом сохранять спокойствие. Западные СМИ уточняют, что покушение произошло на фоне роста напряженности после прошедших 10-го октября в Ираке парламентских выборов. Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института международной экономики и международных отношений РАН Станислав Иванов полагает, что покушение на премьер-министра Ирака не изменит расстановку политических сил в стране.

Окончательные результаты выборов еще не объявлены, но, по предварительным данным, победу с более чем 70-ью местами в 329-тиместном парламенте одержал блок влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра.