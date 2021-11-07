Четырех фигурантов дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве доставили в суд для избрания меры пресечения

Следственный комитет ходатайствует об аресте.

Еще с утра адвокаты обвиняемых говорили, что их подзащитные не признают своей вины. По словам юристов, четверо уроженцев закавказской республики лишь оборонялись. Однако, как стало известно к данному часу, напавшие на мужчину с ребенком, готовы признаться в хулиганстве, именно по этой статье было изначально возбуждено уголовное дело. Однако позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью. Обвиняемые утверждают, что никакого покушения на убийство не было.

По данным Следственного комитета, силовики уже назначили ряд экспертиз, а также составляют характеристики обвиняемых и проверяют их на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщается на сайте главного управления ведомства. Инцидент в микрорайоне Новые Ватутинки произошёл в четверг вечером. Группа из четырех человек напала на двух местных жителей, один из них был с маленьким сыном. По словам отца, его ребёнка толкнули, потом ударили ладонью по лицу. Он также рассказал, что у нападавших был предмет, похожий на нож. Видео, на котором мальчик лежит на земле, а на его отца нападают и бьют ногами, обошло соцсети. После случившегося в Новые Ватутинки нагрянула полиция, которая проверяла документы и задерживала всех, кто вызывал подозрение. Силовикам местные жители жаловались на то, что в микрорайоне стало небезопасно.

Максимальное наказание, которое может грозить фигурантам по предъявленному обвинению, до 10 лет тюрьмы.