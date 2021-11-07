«Коммерсантъ» и ТАСС сегодня сообщили о задержании в Екатеринбурге Александра Габышева, который называет себя шаманом и известен своими походами на Москву, чтобы, как он утверждал, «изгнать Владимира Путина». Как Габышев оказался на Урале, до сих пор неясно. По решению Якутского суда, он должен находиться на принудительном лечении в психбольнице в Новосибирске. Политик Владимир Рыжков сказал «Эху Москвы», что Габышев является жертвой политических репрессий и за его судьбой необходимо следить.

Управление МВД по Свердловской области обещало прокомментировать ситуацию с Габышевым сегодня позже, однако так и ни подтвердило, ни опровергло его задержание.