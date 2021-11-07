Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал наставником итальянского клуба «Дженноа»

Как сообщает пресс-служба команды, контракт с украинским специалистом заключен до 30-го июня 2024-го года. Накануне в отставку с поста главного тренера с поста главного тренера команды был отправлен 57-летний Давиде Баллардини. «Дженноа» после 12-ти матчей Чемпионата Италии занимает лишь 17-ое место.
2021-11-07T16:38:23+03:00
2021-11-07T16:38:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:38, 07 ноября 2021
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