Расстыковка от МКС и приводнение американского частного корабля Crew Dragon-2 перенесены на сутки

Как сообщает NASA, это связано с плохими погодными условиями на Атлантике. Расстыковка планировалась на сегодня, но теперь состоится в понедельник. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители NASA, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 200 дней.