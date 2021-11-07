Расстыковка от МКС и приводнение американского частного корабля Crew Dragon-2 перенесены на сутки

Как сообщает NASA, это связано с плохими погодными условиями на Атлантике. Расстыковка планировалась на сегодня, но теперь состоится в понедельник. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители NASA, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 200 дней.
2021-11-07T16:37:52+03:00
2021-11-07T16:37:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 07 ноября 2021
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