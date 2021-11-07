Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве признали вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство

Четверо подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве признали в суде вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство. Они также настаивают на том, что драка началась после провокации со стороны потерпевших. Об этом ТАСС рассказал адвокат Роман Масютенко, представляющий интересы одного из обвиняемых. Сегодня подозреваемые доставлены в суд Щербинки для избрания меры пресечения. СК намерен ходатайствовать об аресте всех четверых, которым от семнадцати до девятнадцати лет.