Обстоятельства задержания Александра Габышева,называющего себя «шаманом»,и место его нахождения,по-прежнему неизвестны

Обстоятельства задержания Александра Габышева, называющего себя «якутским шаманом», а также место его нахождения, по-прежнему неизвестны. Адвокат Габышева Алексей Прянишников написал у себя в Telegram-канале, что обзвонил все пятнадцать райотделов полиции Екатеринбурга и Свердловскую областную психиатрическую больницу. Нигде доставление Габышева не подтвердили. О задержании Габышева в Екатеринбурге ранее сообщили источники «Коммерсантъ» и ТАСС. Как Габышев оказался на Урале, неясно. По приговору Якутского суда он должен находиться на принудительном лечении в Новосибирске.