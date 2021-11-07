Обстоятельства задержания Александра Габышева,называющего себя «шаманом»,и место его нахождения,по-прежнему неизвестны

Обстоятельства задержания Александра Габышева, называющего себя «якутским шаманом», а также место его нахождения, по-прежнему неизвестны. Адвокат Габышева Алексей Прянишников написал у себя в Telegram-канале, что обзвонил все пятнадцать райотделов полиции Екатеринбурга и Свердловскую областную психиатрическую больницу. Нигде доставление Габышева не подтвердили. О задержании Габышева в Екатеринбурге ранее сообщили источники «Коммерсантъ» и ТАСС. Как Габышев оказался на Урале, неясно. По приговору Якутского суда он должен находиться на принудительном лечении в Новосибирске.
2021-11-07T16:36:41+03:00
2021-11-07T16:36:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 07 ноября 2021
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